El Gobierno mantiene contactos con las autoridades israelíes sobre los tres mexicanos desaparecidos

MADRID, 9 Oct. 2023 (Europa Press) -

El Gobierno de México enviará este lunes dos aviones de la Fuerza Aérea rumbo a Israel para evacuar a los ciudadanos mexicanos atrapados en el país por la reciente escalada de hostilidades, desatada tras una ofensiva del Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás) durante el fin de semana.

Los vuelos estarán coordinados por los ministerios de Defensa y de Exteriores, que atenderán la demanda de cerca de 300 ciudadanos mexicanos que han manifestado su deseo de abandonar Israel, según ha detallado la cartera diplomática mexicana en un comunicado.

"Las personas que han manifestado su interés en regresar en dichos vuelos humanitarios son alrededor de 300, como informó el presidente (Andrés Manuel López Obrador), aunque este número se está actualizando constantemente", reza el mencionado escrito.

Asimismo, el Ejecutivo mexicano ha remarcado que, a través de la Embajada de Israel, se mantiene en contacto con los familiares de los tres mexicanos que se encuentran en paradero desconocido desde la ofensiva armada de Hamás el fin de semana.

Las autoridades mexicanas tienen registrados a cerca de 5.000 connacionales en territorio de Israel; otros dos en la Franja de Gaza y 35 más en Cisjordania.

Por su parte, el presidente López Obrador ha manifestado su rotundo rechazo a la violencia en Oriente Próximo. "No queremos la guerra, no queremos la confrontación y no queremos la violencia", ha aseverado el mandatario mexicano.