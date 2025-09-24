México envía nota diplomática a EEUU por muerte de connacional detenido
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 24 sep (Reuters) - México envió una nota diplomática a Estados Unidos para pedir información sobre el fallecimiento en la víspera, en un hospital, de un mexicano que había sido detenido, informó el miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria dijo durante su conferencia de prensa matutina que previamente había enviado otra nota diplomática por la muerte de Silverio Villegas, un hombre del estado Michoacán, quien fue asesinado a tiros por un agente de inmigración en un suburbio de Chicago a principios de mes.
"Ayer falleció un mexicano en un hospital y enviaron una nota diplomática para pedir información", dijo la mandataria, quien ha cuestionado las redadas migratorias y las detenciones que se han llevado a cabo en Estados Unidos. (Reporte de Ana Isabel Martínez y Raúl Cortés Fernández)
Otras noticias de Migración en EE.UU.
- 1
Milei suma un obstáculo camino a las elecciones: vender que la economía va a arrancar
- 2
Trump evitó el naufragio
- 3
En París: la estación del subte que hoy lleva el nombre Argentine, la única en honor a un país y a una primera dama
- 4
San Sebastián: Belén tuvo una gala soñada, una fiesta bien argentina y los nervios previos a la gran elección