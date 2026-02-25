México envía segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba

El gobierno mexicano despachó este martes dos buques militares con casi 1.200 toneladas de víveres para Cuba, el segundo cargamento enviado a la isla sumida en una profunda crisis económica y sometida a fuertes presiones de Estados Unidos.

México realizó este nuevo envío a la espera de alcanzar con Washington un acuerdo que le permita reanudar la entrega de petróleo sin ser sancionado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Los buques Papaloapan y Huasteco partieron del puerto de Veracruz, en el Golfo de México, "con un total de 1.193 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla de Cuba", informó la cancillería en un comunicado.

Las naves llevan principalmente leche y frijoles y se incluyen 23 toneladas de alimentos diversos, donados por civiles mexicanos en el marco de una campaña de apoyo a Cuba.

El primer cargamento, que arribó a La Habana el 12 de febrero, constaba de 814 toneladas.

Cuba enfrenta una profunda crisis agudizada por la suspensión de abastecimiento de crudo desde Venezuela, tras la caída del mandatario de ese país, Nicolás Maduro, en una operación de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

Los cubanos enfrentan cotidianamente apagones, un sistema de transporte semiparalizado y continuas alzas de precios.

Trump amaga con sancionar a los países que envíen petróleo a Cuba.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció a principios de mes que su gobierno negocia con Washington reanudar sus envíos de petróleo a la isla.