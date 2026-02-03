México enviará a EEUU al menos 350,000 acres-pies de agua al año, según funcionarios estadounidenses
3 feb (Reuters) - México ha acordado suministrar un mínimo de 350,000 acres-pies de agua al año a Estados Unidos, equivalentes a unos 432 millones de metros cúbicos anuales, anunciaron el martes en una declaración conjunta los secretarios de Estado y de Agricultura estadounidenses.
"Esto supone una victoria para los agricultores y ganaderos estadounidenses, y agradecemos los constantes esfuerzos de la presidenta (Claudia Sheinbaum) por defender las responsabilidades de México en virtud del tratado sobre el agua de 1944", afirmó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una publicación en X. (Reporte de Jasper Ward, escrito por Christian Martínez, edición de Susan Heavey, edición en español de Raúl Cortés Fernández)