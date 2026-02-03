México enviará a EEUU al menos 350,000 acres-pies de agua al año, según funcionarios estadounidenses

3 feb (Reuters) - México ha acordado ⁠suministrar ⁠un mínimo de 350,000 acres-pies de agua ⁠al ‌año ​a Estados Unidos, equivalentes a ​unos 432 millones ‌de metros ‌cúbicos anuales, anunciaron ​el martes en una declaración conjunta los secretarios de Estado y de Agricultura estadounidenses.

"Esto supone una ⁠victoria para los agricultores y ​ganaderos estadounidenses, y agradecemos los constantes esfuerzos de la presidenta (Claudia Sheinbaum) por defender las responsabilidades de ⁠México en virtud del tratado sobre ​el agua de 1944", afirmó el secretario ‍de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una publicación en X. (Reporte de Jasper Ward, ​escrito por Christian Martínez, edición de Susan Heavey, edición en español ‍de Raúl Cortés Fernández)