México enviará al Congreso iniciativa arancelaria para corregir desbalance en sectores clave: Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO, 9 sep (Reuters) - La Secretaría de Economía de México presentará al Congreso una iniciativa arancelaria para corregir el desbalance comercial en algunos sectores claves como automotriz y manufacturero, que incluye 1400 fracciones arancelarias, dijo el martes el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Carlos Lerma.

El funcionario dijo que la reforma cumple con los tratados comerciales que tiene México y la regulación de nación más favorecida de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que aportaría unos 70.000 millones de pesos extras en 2026.

Lerma habló en conferencia de prensa junto con el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y otros funcionarios de alto nivel de la dependencia en el marco del paquete económico del 2026. (Reporte de Ana Isabel Martinez y Adriana Barrera)