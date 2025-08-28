México: Escándalo por pedido opositor de ayuda a EEUU

En una sesión donde se pidió el "impeachment" contra la controvertida legisladora, el líder del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro), senador Alejandro Moreno, lanzó un golpe contra su colega Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Comisión Permanente del Congreso.

En la sesión, un asistente de Fernández Noroña resultó también lesionado por los golpes de Moreno, al que acusó de "amenazarlo de muerte".

Téllez, del conservador Partido Acción Nacional (PAN, derecha) ofreció hace unos días una entrevista a la cadena estadounidense Fox News en la cual acusó al gobierno mexicano de "proteger a los cárteles" y a la presidenta Claudia Sheinbaum de oponerse a que "el fuerte liderazgo estadounidense ayude a México a derrotarlos".

En las filas del oficialismo, la temeraria declaración que rompió un tabú en un país que ha sido varias veces invadido por el Ejército estadounidense, generó una gran irritación, y un coro opositor para privarla de su inmunidad y enjuiciarla por "traición a la patria".

La propia Sheinbaum afirmó que no se trata de una cuestión "menor" esta entrevista, al cuestionar que una representante del país vaya "al exterior a pedir apoyo".

"Es importante que el pueblo de México sepa quién es quién.

Las disputas que hay en México se resuelven en México", aseguró Sheinbaum, quien sin embargo, contra la opinión de la mayoría del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, centroizquierda), descartó la posibilidad de solicitar el desafuero de la senadora.

"No tiene por qué victimizarse, no somos como ellos", afirmó la jefa de Estado, al recordar que la parlamentaria se asemeja a "los conservadores" del siglo XIX que fueron a Europa a "pedir a Maximiliano de Habsburgo" que viniera gobernar a México, convirtiéndose en un emperador efímero que terminó condenado a muerte y ejecutado.

Mientras tanto, otros sectores del espectro político y social se manifestaron en contra de la senadora, firmemente defendida por sus correligionarios.

El analista político Eduardo Huchím consideró que Téllez "no es una ciudadana cualquiera, sino una legisladora que solicita intervención extranjera" y tachó su declaración de "lastimosa y antipatriótica", advirtiendo que la oposición "termina dañándose a sí misma al no deslindarse de este tipo de declaraciones".

La activista en favor de los derechos de personas vulnerables en prisión, Saskia Niño de Rivera, calificó a Téllez de ser una exponente "de extrema derecha" y de actuar movida por un "fanatismo conservador", aprovechando "terreno fértil para la manipulación política", por lo cual "carece de objetividad, distorsionando la percepción de la realidad".

La oposición, en cambio, se solidarizó con la legisladora y mientras el líder del PRI la calificó de "mujer valiente y con carácter que no se ha doblado ante los abusos del poder".

Analistas políticos estiman que la intención de Lilly Téllez, conocida por sus actitudes vitriólicas en la tribuna legislativa, es buscar notoriedad para posicionarse como una futura candidata presidencial antisistema de la ultraderecha, al estilo del propio Trump o del argentino Javier Milei.

