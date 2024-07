méxico esperará resultados definitivos de elecciones venezuela para pronunciarse, pide escrutinio "transparente"

(Actualiza con postura de cancillería mexicana en sexto párrafo)

Ciudad de méxico, 29 jul (reuters) - el gobierno de méxico reconocerá al ganador de las elecciones presidenciales de venezuela sólo después de que los resultados sean informados en su totalidad por el árbitro electoral, dijo el lunes el presidente del país y, más tarde, su cancillería pidió un proceso de escrutinio "transparente".

El domingo, el árbitro electoral venezolano, que críticos y opositores consideran un brazo del oficialismo, dijo en su primer boletín que el presidente Nicolás Maduro fue reelecto con el 51.2% del apoyo a falta de un 20% de votos por contabilizar.

Los resultados han sido desconocidos por el candidato opositor, Edmundo González, quien lograba un 44.2% de los votos pero aseguró tener las actas que prueban que ganó con una abultada ventaja.

"Si la autoridad electoral confirma esta tendencia nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela porque así es la democracia, pero primero vamos a esperar (...) no podemos desconocer ningún resultado", dijo el mandatario Andrés Manuel López Obrador durante su rueda de prensa diaria.

"Cuando se haya llevado el recuento (...) entonces vamos a pronunciarnos", agregó.

Más tarde el lunes, la cancillería mexicana emitió un comunicado respaldando los dichos de López Obrador pero agregó que el país latinoamericano "confía en que la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas sea respetada mediante un proceso de escrutinio transparente".

Rechazo regional

Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el retiro de personal diplomático de Venezuela y puso "en suspenso" las relaciones diplomáticas con el país sudamericano hasta que se realice una revisión completa de los resultados de las elecciones del fin de semana.

"Por respeto a mis convicciones diplomáticas, (para evitar) que mi silencio se convierta en complicidad, el gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela", dijo Mulino en conferencia de prensa.

"Algún tropiezo va a causar esta decisión, no me cabe la menor duda, pero quiero que los venezolanos en Panamá tengan claro que no me queda otra opción", agregó.

Huyendo de la prolongada crisis, miles de venezolanos atraviesan mensualmente la peligrosa selva que separa Panamá de Colombia en busca de continuar su larga travesía hacia Estados Unidos. El año pasado, poco más de medio millón de migrantes atravesaron el Darién, la mayoría de ellos, venezolanos.

Panamá es uno de los

nueve países latinoamericanos que también el lunes manifestaron su "profunda preocupación" por el desarrollo de los comicios en Venezuela y anunciaron que pedirán una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Estados Unidos dijo tener "serias preocupaciones" sobre los comicios del fin de semana y pidió a las autoridades venezolanas publicar la tabulación detallada completa de los votos.

Maduro, de 61 años, gobierna Venezuela desde 2013 tras la muerte del exmandatario Hugo Chávez. El actual gobernante fue reelecto en 2018 en unos polémicos comicios rechazados por gran parte de la comunidad internacional por su falta de transparencia y de garantías electorales. (Reporte de Diego Oré; reporte adicional de Elida Moreno en Ciudad de Panamá; editado por Ana Isabel Martínez y Adriana Barrera)

Reuters