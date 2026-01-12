México está en "contra de las intervenciones militares", dijo Sheinbaum a Trump sobre Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le dijo a su homólogo Donald Trump que su gobierno "está en contra de las intervenciones militares", cuando este le preguntó su opinión sobre el derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un ataque de Estados Unidos en Caracas.

Sheinbaum conversó con Trump luego de que el magnate republicano amenazara el jueves con "atacar por tierra a los cárteles de la droga". La mandataria dijo que en la llamada abordaron principalmente los retos de seguridad entre ambos países.

"Me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela, le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una Constitución: que estamos en contra de las intervenciones militares", refirió la mandataria en rueda de prensa al resumir su llamada con Trump.