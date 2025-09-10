México estudia aplicar aranceles de hasta 50% a automóviles procedentes de Asia

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

México estudia imponer aranceles de hasta 50% a automóviles procedentes de Asia, según avanzó el secretario de Economía del país, Marcelo Ebrard. "Vamos a subir el arancel, porque los precios de los autos que llegan a México están por debajo de lo que llamamos el precio de referencia", aseguró Ebrard durante un evento celebrado en el Estado de México recogido por 'Bloomberg'.

El objetivo principal de esta medida es proteger los empleos mexicanos en este sector. En concreto, el Gobierno mexicano estima que alrededor de 320.000 puestos de trabajo están ligados directamente a lo que sucede con estos productos.

Se trata del segundo arancel mexicano anunciado contra productos asiáticos en apenas una semana. México impuso cuotas compensatorias para las importaciones chinas de calzado para hacer frente a las prácticas de 'dumping' realizadas por el sector procedente de China y salvaguardar así la manufactura nacional.

El pasado martes, el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum publicó un decreto firmado por la presidenta en el que se busca imponer aranceles de entre 10% y 50% a aquellos productos importados desde países con los que México no tiene acuerdos comerciales, una medida que se enmarcaría en el programa Plan México para impulsar la manufactura local.

Esta propuesta gubernamental, que forma parte del plan presupuestario para 2026, deberá ser aprobada por el Congreso, donde el partido gobernante cuenta con mayoría. Una vez aprobado, el arancel entraría en vigor 30 días después de su publicación en el diario oficial de México, añadió Ebrard.