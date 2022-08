México estudia prohibir la producción de cerveza en el norte del país ante la escasez de agua

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha planteado la posibilidad de que las fábricas cerveceras del norte del país dejen de producir ante la emergencia por falta de agua en la zona.

El dirigente mexicano ha anunciado así que se revisarán las concesiones y se darán incentivos para que se instalen en el sur del país, donde hay agua suficiente que les permitiría mantener los niveles de producción, destinada en su mayor parte a la exportación.

López Obrador ha destacado así el acuerdo que se alcanzó en su momento con la planta cervecera Constellation Brands, en Mexicali, donde se revocó el permiso porque se ponía incluso en peligro el agua para uso doméstico. A partir de una consulta a la población, se promovió un acuerdo que la empresa aceptó para reubicarse en el sur del país.

"Tenemos que hacer algo parecido y buscar no dejar sin permiso a las cerveceras. México es el país que más produce cerveza en el mundo. Inversión, divisas, porque se está exportando cerveza", ha apuntado López Obrador, según recoge la prensa mexicana.

El presidente mexicano ha explicado que "no es decir ya no vamos a producir cerveza, (sino) que no se va a producir cerveza en el norte".

El presidente dijo que no se puede llegar al extremo que se alcanzó en La Laguna, con la producción de leche, donde ante la escasez de agua se realizaron pozos más profundos, donde hay agua con arsénico y ahora son necesarias plantas para eliminar este mineral del agua.