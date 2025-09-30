México. Estudiantes de Alemania y México se gradúan en la UCAM

LA NACION

(Europa Press) -

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha celebrado en el salón de actos del Campus de Los Jerónimos el acto de graduación de dos grupos de estudiantes internacionales, procedentes de Alemania y México, que han culminado con éxito sus respectivos programas formativos en la institución docente.

La ceremonia ha estado presidida por el vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAM, Pablo Blesa, quien ha agradecido a los alumnos su confianza en la institución, los ha felicitado por su dedicación y les ha deseado suerte en sus próximos retos académicos y profesionales.

Esta iniciativa forma parte del marcado carácter internacional de la UCAM, que "consolida su posición como destino académico para estudiantes de todo el mundo, ofreciendo una formación práctica, personalizada y orientada al liderazgo y la innovación", han indicado fuentes de la UCAM.

Por un lado, una treintena de profesionales alemanes, pertenecientes a multinacionales como Mercedes, BMW, Adecco, EON, Bertelsmann, Deutsche Bank o Bayer, han participado en la undécima edición del 'Summer Program', fruto de la colaboración entre la UCAM y la escuela de negocios Fachhochschule für Oekonomie & Management (FOM).

El programa, que este año ha incorporado un módulo específico sobre digitalización, se complementa con sesiones sobre comunicación, liderazgo y diplomacia corporativa, además de actividades culturales para conocer el patrimonio y las tradiciones de la Región de Murcia.

Por otro lado, 19 estudiantes mexicanos del Instituto Irapuato (Guanajuato) han completado el XIII Programa de Liderazgo y Emprendimiento, una formación intensiva enfocada al desarrollo de competencias empresariales.

Durante su estancia, han recibido clases impartidas por altos directivos y responsables institucionales, como los CEO de Fripozo y Embargos a lo Bestia, así como representantes del sector financiero.

