México: ex asesor presidencial sacude al oficialismo

Scherer Ibarra lanzó dardos envenenados sobre todo contra quien consideraba su más formidable enemigo, el ex fiscal general de la República, Alejandro Gertz, que dejó el cargo hace unas pocas semanas para ser designado como embajador de México ante Gran Bretaña

El abogado, hijo del famoso extinto periodista Julio Scherer, fundador del semanario Proceso, una de las publicaciones más críticas contra el poder en la historia reciente del periodismo mexicano, contra la cual López Obrador solía arremeter constantemente, acusó a Gertz de llevar a cabo una "persecución sistemática" en su contra

Scherer dijo que el exfiscal convirtió a la fiscalía en "un aparato público para ejercer venganzas" y expuso que "valiéndose de lo más fuerte que puede tener el Estado, que es el poder punitivo de dicha institución" lo utilizó "para poder saciar sus vendettas"

Además, responsabilizó a Gertz de ser "un hombre convenientemente parcial, eminentemente vengativo y envenenado"

El consejero también mantuvo fuertes enfrentamientos con la exjueza de la Suprema Corte y exministra de Gobernación Olga Sánchez por la disputa de influencias en el máximo tribunal para resolver diversos casos "de alto perfil"

Además, acusó de "traición política" a la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, por haber movido los hilos para imponerse como candidata al cargo del oficialismo a pesar de que la encuesta interna le dio el triunfo a Omar García Harfuch, el poderoso ministro de Seguridad Ciudadana del gabinete de Sheinbaum

Otra de las figuras a las que ataca con mayor ferocidad en su libro es el ex vocero presidencial Jesús Ramírez, del que dice citando informes de inteligencia que abrió las puertas de la presidencia a Sergio Carmona, el principal contrabandista de combustible ilegal al país, y acusa de financiar "campañas políticas en el norte del país"

El libro, que no deja "títere con cabeza", también acusa al influyente exdirector de la empresa gubernamental Comisión Federal de electricidad, a quien acusó de impedir "la participación privada en el sector eléctrico" por "su postura ideológica" causando graves daños por "arbitrajes perdidos por millones de dólares"

Al ser cuestionada sobre este texto, Sheinbaum afirmó que "no lo he leído ni lo voy a leer" y desestimó la posibilidad de que "tenga impacto" en la opinión pública o en su gobierno, aunque emplazó a Scherer a "presentar denuncias" ante la autoridad competente

La ministra Anticorrupción y Buen Gobierno Raquel Buenrostro afirmó que la narrativa de un exfuncionario "no basta para iniciar una investigación", pues no tiene "elementos" suficientes para sostenerla, y exhortó al autor a acudir ante sus oficinas o la fiscalía

"Scherer es ya un actor de oposición y quiere dañar al movimiento", dijo Cuevas, ahora jefe de asesores de Sheinbaum, en declaraciones al diario El País

Cuando dejó su cargo en septiembre de 2021, López Obrador calificó a Scherer como "mi hermano" y dijo que "nos ha ayudado mucho", pero en el libro este describe al exmandatario como "inepto, ignorante, manipulable y proclive a la victimización"

(ANSA)