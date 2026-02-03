México: Ex legionario podría pasar 29 años en la cárcel

Además, el acusado de 68 años, un hombre cercano al fundador de la organización religiosa, Marcial Maciel, fallecido en 2008 y también acusado de abuso sexual de menores de edad, podría verse obligado a cubrir una reparación del daño por unos 152.330 pesos (unos 6.500 dólares), según el pedido del ministerio público.

Cabrera, detenido el 12 de junio pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se encuentra en la prisión de Barrientos, en la periferia norte de la capital, fue señalado de abusar de la víctima no identificada en la propia casa de ésta en el barrio Lomas de Tecamachalco, desde los 7 y hasta los 15 años de edad.

Las agresiones tuvieron lugar durante los aniversarios de la abuela paterna y la boda del hermano mayor de la víctima, así como la fiesta de Navidad, para lo cual la denuncia fue acompañada con fotografías donde se observa la asistencia del sacerdote.

La Fiscalía del Estado de México también solicitó que Cabrera, ex directivo de la Universidad Anáhuac, manejada por los Legionarios de Cristo, pague una multa por una cantidad todavía no especificada y que sea objeto de una amonestación pública y sometido a tratamiento reeducativo. (ANSA).