México: Ex primera dama rechaza planes de vivir en España

La ex primera dama mexicana Beatriz Gutiérrez Muller negó tener planes de irse a vivir a España "o a algún otro lado", como lo publicó el diario ibérico ABC, el cual indicó que para ello había elegido un barrio muy exclusivo de Madrid.

La historiadora de 56 años, quien este fin de semana fue a visitar a su esposo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), de 71 años, a Palenque, estado sureño de Chiapas, acusó al ABC de ser como algunos diarios mexicanos "calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta".

A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que hasta donde sabe Gutiérrez Muller "vive en México" y calificó la versión como "una mentira".

En su mensaje, la esposa de López Obrador dijo que los adversarios de su marido "están fanatizados por completo y quieren vengarse" de él, de quien dijo estar "enamorada" y a quien calificó como "un lindo señor" y un "loco hermoso", que "logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad".

"Afortunadamente, el hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia de poder, cada día enseñan más el cobre; aquí, en España y acullá", indicó Gutiérrez Muller, segunda esposa de López Obrador, con quien tuvo un hijo, Jesús Ernesto, de 18 años.

La esposa del exmandatario se declaró "independiente de la política" y dijo que se dedica "desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúa trabajando". (ANSA).