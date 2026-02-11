México: Explosión en ducto de Pemex deja 3 muertos

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, señaló en un reporte difundido por las redes sociales que el episodio ocurrió en la localidad de Loma Larga, precisando que los lesionados, cuyo estado de salud se desconoce, fueron trasladados a hospitales cercanos para "recibir atención médica inmediata".

El mandatario expresó sus "condolencias y solidaridad" a las familias de las víctimas e indicó que al lugar se movilizaron, en la localidad oaxaqueña de Loma Larga, en la zona conocida como Istmo de Tehuantepec, la franja más angosta de México, miembros del cuerpo de bomberos y paramédicos del sistema de protección civil.

El incendio en la tubería de la red de Pemex fue controlado rápidamente para evitar que se propagara a otras zonas cercanas y se adoptó un cerco de seguridad que permitió "reducir riesgos adicionales y resguardar la zona afectada", dijo el gobernador.

"Continúan las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área por parte de corporaciones de emergencia", indicó.

El incidente ocurrió durante "un proceso ordinario de limpieza y mantenimiento interno de tuberías, lo que eventualmente habría provocado en primera instancia una explosión y, posteriormente, un incendio en el predio donde se sitúa la estación de rebombeo", señaló el reporte (ANSA).