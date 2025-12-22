México: Exportaciones de acero se desploman

Las compañías siderúrgicas ya venían registrando tres años de contracción en los precios cuando Trump llegó al poder y decidió establecer fuertes impuestos aduaneros a esta industria, estratégica sobre todo en el ámbito automotriz.

En 2022 se registró el último año de bonanza en el acero tras la pandemia de Covid y luego que hubo una altísima demanda en Estados Unidos para llenar sus inventarios que se hallaban muy disminuidos.

Pero luego sobrevino el desplome que sumió en un ambiente de incertidumbre a las empresas siderúrgicas.

A fines de 2024, Trump implantó aranceles del 25% a las importaciones de acero como una medida para presionar al gobierno mexicano para combatir el contrabando de fentanilo, la temida "heroína sintética" 50 veces más potente que la original y que desencadenó una epidemia de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Además, el arancel al acero fue usado por Trump como arma para frenar la avalancha migratoria hacia su país.

Como resultado de ello, el mercado estadounidense se ha vuelto "más cerrado" y los productores locales se "benefician del sesgo proteccionista", dijo Rodrigo Alophat, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).