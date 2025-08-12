México extradita a EEUU a 26 presos requeridos por vínculos con narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO, 12 ago (Reuters) -

México extraditó el martes a Estados Unidos a 26 presos requeridos por el vecino país por supuesto narcotráfico, informaron la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad de la nación latinoamericana, en medio de la creciente presión de la administración del presidente Donald Trump para desmantelar los poderosos cárteles mexicanos.

"Esta mañana fueron trasladadas a los Estados Unidos de América 26 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, (...) y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública. Todos tienen orden de extradición", dijeron las entidades en un comunicado conjunto.

"La custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo (...) solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país", agregó.

A fines de febrero, México

envió a 29 figuras

de cárteles -entre ellos, al capo de la droga Rafael Caro Quintero- a Estados Unidos, tras las amenazas de Trump de imponer aranceles generalizados a los productos mexicanos.

A mediados de junio,

Reuters reportó

que funcionarios estadounidenses y mexicanos habían discutido la posibilidad de agilizar la captura y/o deportación de objetivos prioritarios de la DEA y el FBI.

En febrero, el gobierno de Trump designó a algunos cárteles de la droga y otros grupos criminales como "organizaciones terroristas" y, desde entonces, ha dicho que estudia

acciones militares

contra ellos. (Reporte de Diego Oré; Reporte adicional de Raúl Cortés Fernández; Editado por Adriana Barrera)