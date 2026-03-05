México: FIFA y gobierno mexicano analizan seguridad para Mundial

El encuentro entre miembros del gabinete del gobierno mexicano y dirigentes de la FIFA ocurre a casi dos semanas de la captura y posterior muerte del máximo líder del crimen organizado mexicano, Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a unos días del inicio de la guerra de Estados Unidos contra Irán.

El fallecimiento y su posible secuela de El Mencho ha desatado el temor en México y el exterior sobre el riesgo de que se desaten acciones de represalia y enfrentamientos entre facciones de la organización debido al reacomodo de fuerzas por afianzar el control entre quienes se disputan el liderazgo.

Como resultado de este miedo, alentado por la ola de bloqueos de calles, incendios de comercios y asesinatos ocurridos el mismo 22 de febrero en que falleció El Mencho, en 20 estados del país, especialmente en Jalisco, se canceló la Copa Mundial de Clavados, que debía celebrarse en Zapopan, periferia de Guadalajara, la capital del estado occidental.

Además, según la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, los cruceros que recorren las costas del Pacífico mexicano, suspendieron sus escalas en el centro veraniego de Puerto Vallarta, en Jalisco, por temor a la violencia que pudiera suscitarse.

"Las líneas de cruceros trabajan en estrecha colaboración con expertos en seguridad global y autoridades gubernamentales, monitoreando activamente las rutas e itinerarios planificados para realizar ajustes si es necesario, priorizando siempre la seguridad", dijo la organización.

Sin embargo, este tipo de barcos de pasajeros siguen llegando a centros turísticos costeros como Cabo San Lucas y La Paz, también en el Pacífico, pero en la zona noroeste del país.

Entre los asistentes a la reunión por parte de la FIFA figuraron Jurgen Mainka, director del organismo en México; Helmut Spahn, titular de Seguridad, Protección y Accesos y Heimo Schirgi, responsable de Operaciones, entre otros.

Por parte de México estuvieron presentes los ministros de Seguridad Omar García Harfuch, de Gobernación (interior), Rosa Icela Rodríguez y de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla y de la Marina Pedro Morales.

García Harfuch señaló que este encuentro "permitió revisar los primeros avances del dispositivo interinstitucional" mediante protocolos de inteligencia y despliegue operativo, a fin de "garantizar la seguridad para delegaciones, visitantes y población durante el torneo", el evento deportivo de mayor movilidad internacional.

El ministro de Marina afirmó que se trabaja sobre todo en "el fortalecimiento de los sistemas de seguridad aeroportuaria y de navegación aérea" en los dos aeropuertos de la capital y de las vecinas ciudades de Toluca y Cuernavaca.

La Fuerza Aérea Mexicana, que depende del Ejército, señaló que realizará "ejercicios de vigilancia aérea" en Mérida, Yucatán, extremo sureste del país, para "reforzar el control y la soberanía del cielo nacional y "garantizar la detección oportuna de vuelos irregulares y la coordinación entre autoridades civiles y militares", dijeron fuentes castrenses.

(ANSA).