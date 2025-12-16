México: Fiscalía investiga caída jet que deja 10 muertos

El accidente, ocurrido la tarde del lunes, generó un gran impacto mediático luego que se difundió un video sobre el momento previo a la caída y el mensaje desesperado que transmitió un pasajero poco antes de irse a pique.

"Ida al aire, nos estamos desplomando", señaló la voz temblorosa desde la cabina, mientras el piloto lidiaba con todas sus facultades con una maniobra imposible por intentar estabilizar el aparato en momentos en que estaba a punto de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Toluca, capital del estado de México, vecino a la capital.

El jet privado Cessna 650 Citation III se desplomó en la localidad San Pedro Totoltepec y de inmediato hubo un despliegue de personal de emergencias que acudió al lugar para sofocar el fuego y rescatar a los 8 pasajeros, entre ellos tres niños, y 2 tripulantes, pero todos perecieron, según el parte oficial.

La FGR coadyuvará en la investigación y procederá conforme a derecho, señaló en un comunicado, mientras que por ahora no se ha formulado ninguna hipótesis sobre las causas de la tragedia.

El avión se vino abajo cerca de un campo de fútbol, donde se alcanzó a percibir una bola de fuego después del impacto en tierra. (ANSA).