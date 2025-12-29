México.- Fitur.- México ve en Fitur un "escaparate perfecto" para mostrar su diversidad cultural y reforzar alianzas comerciales

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez, ha destacado que Fitur es el "escaparate perfecto" para mostrar la "diversidad cultural y natural" del país, que será país socio de la próxima edición de 2026, además de servir para reforzar alianzas comerciales y promover un "turismo sostenible, inclusivo y con prosperidad compartida".

Así se desprende de una entrevista para Ifema Madrid, organizadora de la feria internacional de turismo, en la que Rodríguez ha señalado que el destino norteamericano anunciará nuevas rutas y destacará destinos emergentes, pueblos mágicos y experiencias "auténticas" que "conecten la naturaleza, las tradiciones y la gastronomía local".

"Presentaremos un modelo de turismo comunitario y responsable alineado con los objetivos de la Unesco", ha añadido al responder sobre cuál será la estrategia de México en la 46º edición de Fitur.

Además, Fitur 2026 coincide también con la antesala del Mundial de Fútbol, en la que México contará con tres sedes, un hecho que, para Rodríguez, será "una gran oportunidad" para mostrar la infraestructura, seguridad y capacidad del país para albergar grandes eventos, atraer inversión estratégica y fortalecer la relación con el mercado europeo.

Según los datos disponibles, México recibió más de 79 millones de visitantes internacionales entre enero y octubre de 2025, calificado como "un crecimiento sostenible" en opinión de la secretaria de Turismo. "Esto confirma que México es un destino competitivo y de alcance global", ha resaltado.

"México es extraordinario: una fusión vibrante de culturas indígenas y herencia española, con gastronomía reconocida mundialmente, tradiciones únicas como el Día de Muertos, 68 lenguas indígenas y una riqueza natural que va de selvas a desiertos. México se vive, se siente y se comparte", ha resaltado.