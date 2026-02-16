México: funcionario de ministerio de Educación mexicano se atrinchera

Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos, lejos de abandonar su lugar de trabajo, transmitió desde ahí en vivo una "jornada de protesta" en la que defendió los contenidos de los libros, por considerar que estaba sujeto a presiones para realizar modificaciones contrarias a la denominada "Nueva Escuela Mexicana".

Los críticos de los libros consideraron que algunos pasajes están teñidos de ideología izquierdista y buscan alinearse con la filosofía del gobierno actual, incluyendo referencias políticas y una narrativa enfocada en la lucha de clases, además de contener numerosos errores, faltas de ortografía, datos históricos imprecisos y una manipulación de la historia.

Arriaga, quien se quejó de un intento forzado de desalojo y de violaciones a sus derechos laborales, lanzó fuertes críticas a Mario Delgado, ministro de Educación Pública, de impulsar una política regresiva para permitir a "sectores empresariales y financieros de intervenir" en el sector.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que "los libros de texto no son patrimonio de una persona", y confirmó que a Arriaga, a quien se le vincula con la esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se le ofreció ocupar un puesto diplomático en el exterior u "otras opciones" de trabajo, pero dijo que "valora muchísimo su trabajo." (ANSA).