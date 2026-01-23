México gana 1-0 a Panamá y rompe racha de seis partidos sin ganar

México derrotó este jueves 1-0 de visita a Panamá en un duelo amistoso, un resultado que rompe la racha negativa del seleccionado azteca, que llevaba seis partidos sin ganar a pocos meses del Mundial 2026, del que será coanfitrión con Estados Unidos y Canadá

El gol del compromiso, celebrado en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, fue anotado en propia puerta por el panameño Richard Peralta (90+3)

El combinado mexicano de Javier Aguirre, plagado de jugadores locales por no ser fecha FIFA, fue superior a su rival, al que dominó y controló, pero al que no pudo crearle grandes oportunidades

El Tri no tuvo mucha profundidad, y aunque circuló la pelota con buenas triangulaciones, no desbordó por banda, y sus centros fueron despejados sin mayores apuros por la defensa local

Los dirigidos por Aguirre, que tuvo la baja de última hora de la nueva promesa del fútbol mexicano, y centrocampista de Tijuana, Gilberto Mora, pusieron una marcha más en la segunda mitad

Kevin Castañeda estuvo a punto de sorprender al portero panameño, que en los minutos finales salvó a su equipo al rechazar un remate de cabeza de Armando González

En una de esas combinaciones, México anotó tras una asistencia de Jesús Gallardo que fue rematada en propia puerta por el panameño Peralta

Con este resultado, México, que organiza el Mundial junto a Estados Unidos y Canadá, cortó una racha de seis partidos sin ganar, a cinco meses de enfrentar en la máxima cita del fútbol a Corea del Sur, Sudáfrica y a un equipo europeo aún sin definir

Por su parte, los canaleros, que enfrentarán en la Copa del Mundo a Inglaterra, Croacia y Ghana, sumaron su segundo empate, tras igualar el domingo ante Bolivia

Alineaciones:

Panamá: John Gunn - Kevin Galván, Richard Peralta, Ariel Arroyo (Javier Rivera, 46), Daniel Aparicio, Omar Córdoba (Luis Asprilla,80) - Ricardo Phillips (Ángel Caicedo, 46), Héctor Hurtado (Abdul Knigth, 66), José Murillo, Giovany Herbert (Kahiser Lenis,73) - Kadir Barría (Gustavo Herrera,66). DT: Thomas Christiansen

México: José Rangel - Eduardo Águila, Bryan González (Jesús Gallardo,85), Víctor Guzmán, Richard Ledezma - Marcel Ruiz (Armando González, 67) Luis Romo, Brian Gutiérrez (Kevin Castañeda,57) - Obed Vargas (Carlos Rodríguez, 57) Roberto Alvarado (Alexis Gutiérrez,57) y Germán Berterame (Érik Lira,67). DT: Javier Aguirre.

Árbitro: Guido González (EEUU)