México gana a Bolivia con gol de Berterame en partido de preparación para Mundial
25 ene -
La selección de fútbol de México ganó el domingo 1-0 como visitante a su similar de Bolivia en un partido de preparación para la Copa del Mundo gracias a un gol de Germán Berterame.
En el encuentro disputado en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera de Santa Cruz, Bolivia, México estuvo cerca de ponerse en ventaja a los cinco minutos con un remate de Carlos Rodríguez que tapó el portero Carlos Lampe con los pies.
Bolivia respondió a los 41 minutos con un potente disparo de Fernando Nava que desvió el portero José Raúl Rangel con un certero lance.
Bolivia volvió a poner en peligro la portería de México a los 51 minutos con un disparo de Tonino Melgar que pegó en el poste derecho.
México anotó el gol del triunfo a los 68 minutos cuando Berterame aprovechó un rebote dentro del área para definir de derecha.
Bolivia se quedó con un hombre menos a los 84 minutos por la expulsión de Robson Tome, quien vio la tarjeta roja tras cometer una fuerte falta a Berterame.
En la Copa del Mundo, la selección coanfitriona México jugará el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio por el Grupo A. Tras enfrentar a Sudáfrica, con la que también disputó el primer partido del Mundial 2010, México jugará ante Corea del Sur y con el ganador de una de la repesca europea que disputarán las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.
En tanto, Bolivia disputará un repechaje en marzo en donde enfrentará a Surinam, y si gana ese partido jugará ante Irak en busca de su pase al Mundial.
(Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)