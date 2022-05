méxico gana a nigeria en partido de preparación para mundial qatar

(Actualiza con citas)

28 mayo (Reuters) - La selección de fútbol de México derrotó el sábado 2-1 a su similar de Nigeria en un partido de preparación para el Mundial de Qatar.

Santiago Giménez y el defensor William Troost-Ekong en su propia portería anotaron los goles del representativo de la Concacaf, mientras que Cyriel Dessers marcó para la selección africana.

"Me deja tranquilo todo el partido, siempre tuvimos coraje y ambición, pero me gustó más cómo jugamos los primeros 30 minutos aunque debemos tener más contundencia con los rivales. Hoy nos asociamos, nos encontramos en los pases y presionamos bien, recuperamos cosas que no se estaban haciendo", dijo el director técnico de México, el argentino Gerardo "Tata" Martino.

"Cada jugador sabe que tiene que ofrecer lo mejor cuando está en la cancha, más allá del gol Santi Giménez demostró sus cualidades, vemos un gran potencial en él y estamos contentos con lo que hace cada que viene a selección", agregó.

En el partido disputado en el estadio AT&T de Dallas, Texas, México metió el primer gol a los 12 minutos cuando el balón le rebotó en el pecho a Giménez después de que el portero Francis Uzoho le rechazó un remate tras pase de Jesús Gallardo.

Uzoho evitó el segundo gol de México a los 18 minutos al desviar un peligroso remate de Andrés Guardado.

Nigeria empató a los 54 minutos cuando el balón se le escapó de las manos al portero Rodolfo Cota tras un remate de cabeza de Dessers.

México retomó la ventaja a los 56 minutos cuando Ekong metió el balón a su propia portería al desviar un centro de Gallardo.

"Es un aprendizaje muy grande, una experiencia, estoy contento por el rendimiento del equipo y que se logró ganar. A final de cuentas somos un equipo y todos pueden anotar, no solamente el nueve, y vamos a seguir luchando por tener a México en lo más alto", dijo Giménez a la cadena TUDN.

El próximo compromiso del "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- será el jueves ante la selección de Uruguay en Arizona y cerrará su gira de preparación ante Ecuador el 5 de junio en Chicago.

"Es probable que algunos jugadores repitan contra Uruguay, también hay que ver cómo va su recuperación porque son pocos días", señaló Martino.

En la Copa del Mundo, que se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre, México quedó ubicado en el Grupo C donde debutará ante Polonia el 22 de noviembre, cuatro días después enfrentará a Argentina y cerrará la primera fase ante Arabia Saudita el 30 de noviembre. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)