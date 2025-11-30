México.- Gerard Bellver se inspira en Carvalho en el menú literario del almuerzo inaugural de la FIL

GUADALAJARA (MÉXICO), 30 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El cocinero barcelonés Gerard Bellver se ha inspirado en el detective Pepe Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán en el menú del almuerzo inaugural de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), en la que Barcelona es la invitada de honor.

En declaraciones a los medios, Bellver ha explicado que ha querido hacer un "menú literario", y que ha sido fácil porque en la obra de Montalbán existen muchas referencias a la cocina y ha elaborado tres platos de la cocina catalana, de los que el escritor hablaba en sus obras y que funcionaban para 700 comensales.

El menú ha estado compuesto por una 'esqueixada' de bacalao ahumado, uno de los pescados favoritos de Montalbán; un 'suquet', plato marinero de la costa catalana; un fricandó de setas, y un 'trencadís' de queso fresco y miel de agave como postre.

El chef, que residió durante 28 años en México, ha afirmado que viajó en septiembre a Guadalajara para preparar el menú y practicarlo a pequeña escala con los cocineros del hotel, sobre todo con los sofritos y los caldos.

Bellver, propietario del restaurante Jiribilla de Barcelona, es el responsable de los menús del Festival Gastronómico durante los nueve días de la FIL en el restaurante Los Vitrales del hotel Barceló de Guadalajara.

Los comensales han sido obsequiados al acabar el almuerzo con un 'briox' en forma de 'panot' —la típica baldosa de las calles de Barcelona—, relleno de chocolate, elaborado por Ton Cortés, de Suca'l de Barcelona, que ganó el premio al mejor panettone del mundo en 2024.