México: Gobierno analiza impacto arancel global de Trump

Expertos mexicanos consideraron que la decisión del máximo órgano del poder judicial estadounidense fue "favorable para México" por cuanto "los aranceles generalizados afectaban directamente a las exportaciones manufactureras", según señaló Janneth Quiroz, directora de análisis de grupo financiero Monex.

Con ello, se reduce "un importante foco de incertidumbre comercial con su principal socio económico", afirmó al indicar que las cargas fiscales de Trump entorpecían "las cadenas productivas integradas de América del Norte y a la inversión vinculada al nearshoring", señaló al diario local Milenio.

"Su eliminación restablece condiciones más previsibles para el comercio bilateral y mejora el entorno para las empresas exportadoras, especialmente en sectores como automotriz, electrónico y de maquinaria", agregó.

Sin embargo, Montserrat Aldave, de la firma Finamex, indicó que, como principal socio comercial de Estados Unidos, cerca de 873 mil millones de dólares en comercio total, alrededor de 16 por ciento del intercambio estadunidense, por lo que una reducción en fricciones comerciales debería ser positiva pero esto no necesariamente es así.

"México fue incluido en el mismo grupo que China bajo la narrativa del fentanilo y la seguridad, y ese encuadre político no desaparece con este fallo; únicamente se elimina el mecanismo legal utilizado", expuso señalando que si bien "la decisión favorece el apetito por riesgo en el corto plazo", en cambio "aumenta la incertidumbre en el mediano".

Una de las consecuencias es que "podría meter mayor presión en la revisión" en curso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá T-MEC, sostuvo.

El ministro de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que México debe mantener "la cabeza fría" y ponerse en "modo zen" pues es necesario "analizar los posibles impactos del nuevo arancel general del 10% anunciado este viernes por Trump.

"Lo que aconsejaría es prudencia" se deben ver "primero qué medidas va a tomar para poder nosotros determinar de qué manera puede afectar a nuestro país", dijo Ebrard, ex precandidato presidencial y principal negociador del T-MEC con Estados Unidos, aunque confió en que México "saldrá adelante".

Además, indicó que pidió se debe tener "presente que nosotros somos el principal exportador de Estados Unidos" y también "el principal comprador de Estados Unidos" pues "12% del producto interno bruto de Estados Unidos está relacionado con lo que sucede en nuestro comercio", algo que nunca había sucedido en la historia.

Poco antes de la resolución de la Corte estadounidense sobre los aranceles, la oficina del Censo del Departamento de Comercio de ese país señaló que "las exportaciones de mercancías mexicanas hacia Estados Unidos alcanzaron su mayor nivel al cierre de diciembre pasado".

Entre enero y diciembre de 2025, las ventas mexicanas al mercado estadounidense totalizaron 534.874 millones de dólares y crecieron 5,8 por ciento respecto a los envíos de los 12 meses previos y acapara 15,7% de las compras totales del país vecino.

