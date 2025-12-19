México: Gobierno celebra aumento de clase media

El coordinador de asesores de la presidencia, Jesús Ramírez, subrayó que la clase media pasó de representar el 27,2% de la población en 2018 a 39,6% en 2024, según las mediciones coincidentes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del BM.

Ramírez atribuyó este incremento a la "política económica y social" de la "Cuarta Transformación", como se autodenomina el régimen de centro-izquierda iniciado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por su sucesora Claudia Sheinbaum.

Citando los datos del BM, Cuevas indicó que se registró un aumento de más de 12 puntos porcentuales de la clase media mexicana entre 2018 y 2024.

Hace unos meses, un informe del gobierno reportó una baja también en la pobreza en ese período que permitió sacar de ese sector a 13,5 millones de personas, que equivale al 13% de los 126 millones de mexicanos.

En torno al más reciente informe de Pobreza y Equidad del BM, Ramírez dijo que se considera como clase media a las personas que perciben ingresos diarios superiores a US$17, mientras que clasifica como población en pobreza a quienes ganan menos de US$8,30 al día. (ANSA).