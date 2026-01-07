México: gobierno de Maduro expropió empresas mexicanas
Tiempo atrás. Gruma aún litiga indemnización de sus activos
Tras la salida del poder de Nicolás Maduro, capturado durante una intervención militar estadounidense, se han publicado informes oficiales en diarios de Ciudad de México como Reforma y Milenio según los cuales a Cemex se le adeudaban US$600 millones, pero llegó a un acuerdo con el gobierno de Caracas en 2011.
A través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial Cemex recibió US$600 millones por los activos expropiados.
Sin embargo, Gruma no consiguió ningún arreglo y a finales de 2024 acumulaba daños por US$668 millones, según Reforma.
El gigante alimentario Gruma ha interpuesto demandas por daños y perjuicios derivados de la expropiación de sus plantas, sin resultados hasta ahora aunque organismos contenciosos como el del Banco Mundial han fallado a favor de muchas compañías extranjeras que sufrieron la misma suerte.
Ha habido algunas otras empresas mexicanas que han salido de Venezuela o se vieron obligadas a reducir sus operaciones ante las dificultades operativas, de escasez de insumos, la inflación y ante el "clima poco propicio para incrementar los negocios", según diarios mexicanos. (ANSA).