México: gobierno de Sheinbaum logra histórica colocación de bonos

México se colocó así junto a Chile como los dos primeros países de América Latina en salir este año a los mercados financieros internacionales a poner en venta sus bonos, lo que representa una verdadera prueba de fuego para demostrar que sus naciones son atractivas para los inversionistas.

"Esta transacción no solo marca el inicio del ciclo de financiamiento externo, sino que también establece un récord de colocación por tercer año consecutivo", indicaron las autoridades financieras, las cuales expusieron que "los inversionistas globales demostraron un alto apetito por los activos mexicanos".

En efecto, la demanda alcanzó los US$ 30.000 millones, una cifra que equivale a más de tres veces el monto ofrecido originalmente por las autoridades mexicanas.

Esta respuesta positiva fue interpretada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como una señal de "confianza de los mercados internacionales en la gestión responsable" de las finanzas públicas de México y "su estabilidad macroeconómica".

La operación se distribuyó en diversos plazos para optimizar el perfil de vencimientos de la deuda externa del país.

El ministerio de Hacienda emitió un bono a 8 años por US$ 3.000 millones, el cual ofrece una tasa cupón de 5,625%, así como otros instrumentos a plazos de 12 y 30 años, "logrando diferenciales de precio mínimos no vistos desde hace varios años".

"México aprovecha las ventanas de oportunidad y la liquidez existente en los mercados financieros antes que otros países emergentes", una estrategia que "permite al gobierno federal cubrir gran parte de sus necesidades de financiamiento externo aprobadas por el Congreso para el presente ejercicio fiscal", señaló la autoridad financiera.

La participación de 279 inversionistas globales "valida la solidez de la economía nacional frente a desafíos externos", hizo notar el gobierno.

El ministro de Hacienda, Edgar Amador, destacó que la elevada demanda "refleja una mejora en la percepción del riesgo soberano mexicano" y prometió que el gobierno "mantendrá la deuda pública en una trayectoria estable y sostenible durante todo el año 2026".

El éxito en la colocación contrasta con noticias poco alentadoras publicadas en los días recientes, en las cuales se da cuenta de una fuga de capitales entre enero y noviembre de 2025 de residentes del extranjero en México que se deshicieron de unos US$ 7.214 millones en valores gubernamentales.

La experta Gabriela Siller, analista de Grupo Financiero Base, señaló que a partir de abril pasado se registró una salida notable de capitales que "no se había visto desde la pandemia" de Covid.

A su juicio, los inversionistas prefieren "comprar directamente instrumentos de bancos" debido a que "existe una aversión al riesgo" que representan estos bonos debido a la inminente revisión del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá y el mayor endeudamiento del país. (ANSA).