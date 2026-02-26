CIUDAD DE MÉXICO, 25 feb - La selección de fútbol de México goleó el miércoles 4-0 a ‌su similar de ‌Islandia ⁠en un partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo.

El "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- ganó con goles ​de Richard ⁠Ledezma, ⁠Armando "Hormiga" González, Jesús Gallardo y Brian Gutiérrez.

En el partido, disputado en el estadio ​La Corregidora de Querétaro, en el centro de México, Islandia tuvo la ‌primera opción de gol a los 12 minutos ​cuando Agust Thorsteinsson robó el ​balón al defensor Everardo López, escapó hacia la portería, pero el guardameta Raúl Rangel tapó con el pecho el disparo del delantero islandés.

México empezó a controlar el encuentro y se puso en ventaja a los 22 minutos con un remate ​de cabeza de Ledezma en el área chica tras un pase de González, quien aumentó la ⁠ventaja dos minutos después cuando aprovechó un mal rechace defensivo para rematar sin marca en el ‌área chica un centro de Gallardo.

El tercer gol lo anotó Gallardo a los 59 minutos con un remate de cabeza en un tiro de esquina enviado por Alexis Gutiérrez desde el sector derecho.

En tiempo de reposición, Gutiérrez metió el cuarto gol a los 92 minutos cuando definió ante la ‌salida del portero tras robar el balón a un defensor.

El partido sirvió al ⁠director técnico Javier "Vasco" Aguirre para observar a jugadores de la liga ‌local y terminar de definir la convocatoria final para el ⁠Mundial.

El próximo compromiso de México rumbo a la ⁠Copa del Mundo será el 28 de marzo ante Portugal en un partido con el que se reinaugurará el estadio Azteca de la Ciudad de México.

En el Mundial, México, que será anfitrión junto a Estados Unidos y ‌Canadá, quedó instalado en el ​Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y con el ganador de una repesca europea que disputarán las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. Y jugará el partido ‌inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)