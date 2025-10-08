México golea al anfitrión Chile y España supera a Ucrania para meterse en cuartos del Mundial Sub 20

SANTIAGO (AP) — México dio testimonio de su solidez y goleó el martes 4-1 al anfitrión Chile con un doblete de Hugo Camberos para avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub20, mientras que España, casi eliminada en la fase de grupos, batió a Ucrania por la mínima, gracias a un gol de Pablo García y aseguró también el pase a la próxima ronda.

En un duelo en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, en la costa de Chile, el Tri no dejó de apretar desde el inicio. Gilberto Mora - uno de los destacados de esta cita planetaria con apenas 16 años - volvió a lucir imparable por todos lados y los visitantes se mantuvieron encima de Chile, que no lograba salir de su mitad.

La presión dio pronto resultado. Tahiel Jiménez rompió la igualdad a los 26 minutos, en una jugada que comenzó con un trazo largo de Alexei Dominguez, contó con una asistencia de Mora y culminó con la anotación del delantero.

Heridos por el gol, los anfitriones se desestabilizaron y no lograron hallar los espacios para definir las jugadas, por lo que México ganó terreno, mostrándose superior en lo individual y lo colectivo para salir al descanso con comodidad en la cancha.

En la segunda mitad, Chile reaccionó, movió las piezas y pasó a dominar el partido. Pero en un contraataque veloz, un golazo del centrocampista Iker Fimbres arrojó un jarro de agua fría en los anfitriones a los 67.

A partir de ahí, los mexicanos crecieron, recuperaron el control y se mostraron más confortables en la cancha, explorando jugadas con más atrevimiento.

Con la superioridad en el marcador, el seleccionador Eduardo Arce realizó cambios, que se revelaron más que acertados, pese a que Mora se marchó aparentemente contrariado de la cancha en uno de ellos.

El dúo Hugo Camberos y Amaury Morales relevó a Alexei y Mora, y protagonizó los goles finales de la contundente victoria en Valparaíso. A los 80, una asistencia de Morales facilitó un golazo de Camberos, una asociación que se repitió tan solo seis minutos después, para el cuarto tanto de la escuadra mexicana - que sentenció el encuentro.

Los chilenos lograron el descuento con un zurdazo del capitán Juan Rossel a los 88 para hacer apenas más decoroso el marcador.

España supera a Ucrania por la cuenta mínima

También en Valparaíso, España superó a una Ucrania que llegaba invicta tras conseguir dos triunfos y un empate en la fase de grupos.

Los ibéricos, por otro lado, venían de una campaña apenas regular que casi culminó con una despedida anticipada de la cita mundialista: La Roja terminó como tercera del grupo C después de sumar en la primera ronda una derrota, un empate y finalmente una agónica victoria por la mínima diferencia ante Brasil.

Aunque se mostraron superiores en Valparaíso, adelantando sus filas y buscando ocasiones desde el inicio, los comandados por Paco Gallardo aún no han entregado su mejor versión.

El conjunto español no tuvo muchas situaciones claras de gol, pero sí de dominio de partido.

Las cosas empezaron a definirse pronto y se anunciaba el preludio de gol, con desbordes de Thiago Pitarch por la derecha y avances incesantes de Jan Virgili en los duelos uno contra uno. El tanto no tardó y llegó en una jugada preparada a los 23: un pase picado del volante Rodrigo Mendoza pasó por la defensa ucraniana y Pablo García rompió las tablas con una definición de zurda.

En la segunda parte, Ucrania movió fichas con la entrada de la muralla Oleksandr Pyshchur, que con más de dos metros de altura buscaba las posibilidades sobre todo por el aire.

Los ucranianos crecieron y tuvieron algo más de posesión de balón, pero mantuvieron la actitud defensiva y estuvieron lejos de ofrecer peligro, sintiendo el golpe de la pérdida de su estrella Hennadiy Synchuk, quien se ausentó de los octavos ante una sanción impuesta por estar en el área técnica mientras cumplía un castigo por acumulación de tarjetas en el partido con Paraguay.

Con el triunfo, España se medirá en los cuartos al vencedor del choque entre Colombia y Sudáfrica, mientras que México se enfrentará al ganador del duelo entre Argentina y Nigeria.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes