México, Guatemala y Belice crean un corredor biocultural

El acuerdo fue firmado en Calakmul por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; y el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño.

Los tres líderes coincidieron en que se trata de una iniciativa histórica, tanto por su dimensión ambiental como por su trascendencia política y cultural.

"Hoy, con la firma de este memorando, no solo protegemos un ecosistema invaluable, sino que también honramos el legado de la civilización que floreció en los territorios de México, Guatemala y Belice", afirmó Briceño.

Por su parte, Arévalo enfatizó que la selva maya representa un "patrimonio cultural y natural de toda la humanidad" y que el compromiso de los tres países busca recuperar, preservar y mejorar el uso sostenible de sus recursos, respetando los derechos de las comunidades indígenas.

Sheinbaum señaló que esta es la primera vez que los tres líderes se reúnen para un objetivo ambiental común. (ANSA).