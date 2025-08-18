México, Guatemala y Belice crean un corredor biocultural
El acuerdo pretende preservar 5,7 millones de ha de bosque
- 1 minuto de lectura'
El acuerdo fue firmado en Calakmul por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; y el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño.
Los tres líderes coincidieron en que se trata de una iniciativa histórica, tanto por su dimensión ambiental como por su trascendencia política y cultural.
"Hoy, con la firma de este memorando, no solo protegemos un ecosistema invaluable, sino que también honramos el legado de la civilización que floreció en los territorios de México, Guatemala y Belice", afirmó Briceño.
Por su parte, Arévalo enfatizó que la selva maya representa un "patrimonio cultural y natural de toda la humanidad" y que el compromiso de los tres países busca recuperar, preservar y mejorar el uso sostenible de sus recursos, respetando los derechos de las comunidades indígenas.
Sheinbaum señaló que esta es la primera vez que los tres líderes se reúnen para un objetivo ambiental común. (ANSA).
Otras noticias de México
- 1
El debut de Bautista Dadín en River no tuvo goles, pero sí una participación influyente en el 4-2
- 2
Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, y amplían su embargo a US$38 millones
- 3
Elecciones en Bolivia: el centrista Rodrigo Paz dio la sorpresa y enfrentará a Jorge Quiroga en el balotaje
- 4
Superpotencia familiar: el secreto de los Mohr para tener una empresa agropecuaria que no para de crecer