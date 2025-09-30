LA NACION

México.- Guitart defiende la "elección independiente" de la delegación de autores de la FIL de Guadalajara

BARCELONA, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

La comisaria para la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), Anna Guitart, ha defendido su "elección independiente" de los autores de la delegación de Barcelona, y ha asegurado que se la ha dejado trabajar desde la libertad y ha entendido que pueda haber decepción entre los que no están presentes.

Lo ha dicho en declaraciones a Europa Press después de que el escritor Ildefonso Falcones haya mostrado su decepción por no estar incluido en la delegación, Guitart ha afirmado que la delegación de autores ha sido una elección como comisaria "sin ninguna presión política".

Ha afirmado que no ha habido ninguna discriminación por posicionamiento político o lingüístico, y que ha tenido la voluntad de que fuera una lista "equilibrada" teniendo en cuenta editoriales, géneros y que también fuese intergeneracional.

Guitart ha dicho que la elección de autores es difícil porque es "limitada", ya que han sido 70 en un universo literario muy rico como es el de Barcelona.

"Entiendo que haya una decepción para los que no están incluidos. Lo comprendo perfectamente", ha dicho, pero ha asegurado que se responsabiliza de la lista de la presencia barcelonesa en la FIL.

