México ha enfrentado tres procesos de arbitraje comercial en últimos días: ciadi

Ciudad de mexico, 22 jul (reuters) - méxico se ha visto afectado por tres procedimientos de arbitraje comercial en los últimos días, según el centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (ciadi).

Las empresas mineras canadienses First Majestic Silver Corp y Silver Bull Resources Inc, así como la firma de alimentos Arbor Confections Inc, han presentado casos contra México, dijo el CIADI en breves comunicados emitidos entre el jueves y el viernes.

Todos los procedimientos invocaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) que está reemplazando al TLCAN. Las declaraciones no establecieron qué tipo de compensación buscaban las empresas.

En junio, Silver Bull dijo que probablemente presentaría pronto una solicitud de arbitraje contra México por su proyecto Sierra Mojada, en un reclamo por un valor de al menos 178 millones de dólares.

La revista de arbitraje CIAR Global dijo que Arbor Confections relaciona la demanda con un contrato de arrendamiento de una nave industrial en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. La firma no pudo ser contactada de inmediato para hacer comentarios.

En 2021, First Majestic dijo que había iniciado procedimientos legales contra México luego de una disputa fiscal y no estaba claro si la última presentación se relacionaba con eso y de qué manera. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha buscado reforzar el control estatal de los recursos naturales y el mercado energético, lo que generó disputas comerciales con Estados Unidos y Canadá por el sector energético y el maíz.

(Reporte de Dave Graham)

Reuters