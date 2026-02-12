México ha recuperado 1.126 concesiones mineras desde octubre de 2024, la mayoría de particulares

CIUDAD DE MÉXICO, 12 feb (Reuters) - El Gobierno mexicano informó el jueves que ha recuperado 1.126 concesiones mineras, la mayoría de particulares, desde que inició la actual administración en octubre 2024, por falta de pagos de derechos de minería y omisión de informes estadísticos y de obra.

La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, y su predecesor, su mentor político Andrés Manuel López Obrador, han dicho repetidas veces que no iban a otorgar ninguna nueva concesión minera, como parte de una estrategia para que el Estado recupere un rol predominante en sectores clave ligados a recursos naturales.

Al presentar un informe sobre las concesiones que han vuelto a manos del Estado, equivalentes a cerca de 900.000 hectáreas, el jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, José Fernando Aboitiz, dijo que unas estaban en manos de firmas mineras y otras de particulares.

Entre las compañías que han dejado de tener algunas concesiones, que representan el 10% del total, están Industrias Peñoles y Minera Autlán, detalló.

Sin embargo, la gran mayoría fueron particulares que compraron terrenos junto a una mina, esperando la expansión futura de esa operación para vendérsela a la empresa que la explotaba. "Muchas de estas concesiones, en principio, son de este tipo de personas que estaban especulando", dijo Aboitiz.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Daniela Desantis)