México: Hallan cuerpo de minero secuestrado

(ANSA) - CIUDAD DE MÉXICO, 7 FEB - El cuerpo de un minero secuestrado junto con otros 9 más en el estado norteño de Sinaloa, que laboraban para una empresa canadiense, fue hallado por las autoridades luego del descubrimiento de varios cuerpos, informaron fuentes oficiales. Los restos humanos fueron encontrados por elementos de fuerzas federales, entre ellas la Agencia de Investigación Criminal, el Ministerio de Seguridad, el Ejército y la Guardia Nacional, que desde hace días lanzaron un operativo de búsqueda de gran envergadura para dar con el paradero de los mineros. Tras detectar los cuerpos en una localidad a 45 minutos del puerto norteño de Mazatlán, en una fosa clandestina, los peritos lograron establecer que uno mostraba características similares a los mineros desaparecidos el pasado 23 de enero. Cuatro hombres y una mujer en la zona del hallazgo, entre las localidades de La Concepción y El Verde, fueron detenidas en el marco de esta misma operación en la cual además se desmantelaron 10 campamentos clandestinos de un grupo criminal. Colectivos de familias buscadoras de desaparecidos se movilizaron en la zona y pidieron información de las víctimas para saber si coinciden con personas cuyo paradero se desconoce desde hace tiempo. Los mineros, entre los que figuran algunos ingenieros, laboran para la minera canadiense Vizsla Silver, que mantiene una explotación en el municipio de Concordia, y fueron raptados por un comando en una vivienda donde estaban hospedados. (ANSA)