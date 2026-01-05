México: hallan muerto a empresario tequilero en Jalisco

El hombre de negocios formaba parte del Grupo Hermanos Corona, dedicado a la producción del tequila, el famoso licor mexicano elaborado a base de agave, en el municipio de Atenguillo, Jalisco, donde fue interceptado por desconocidos en la zona conocida como Volcanes cuando se dirigía hacia el pueblo vecino de Tlapa de Allende.

El empresario, que iba en compañía de su pareja e hijos, fue llevado por la fuerza a un lugar desconocido, pero no se conoce que haya solicitado ningún rescate por su liberación y el asunto se mantuvo bajo estricta reserva.

El cadáver de Corona fue hallado después de varios días de intensa búsqueda por parte de la policía y las autoridades, a un costado de la carretera, cerca del lugar del ataque, y mostraba lesiones por golpes, además de impactos de bala.

"Don Adrián será recordado por su generosidad y visión, especialmente por haber brindado empleo a tantas mujeres, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de nuestra comunidad", señaló la Asociación de Mujeres Profesionistas y Empresarias Jaliscienses en un mensaje de condolencias.

La zona donde fue raptado y asesinado es un baluarte del autodenominado "Cártel Jalisco Nueva Generación", el más poderoso del país, que registra actualmente un crecimiento cada vez mayor. (ANSA).