México: Hay 44 hospitalizados por accidente ferroviario

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se trasladará a Oaxaca para "hablar con las víctimas" y prometió que su gobierno hará "un análisis con rigor para determinar qué ocurrió" por medio de las fiscalías federal y local, cuyos peritos están "haciendo todos los peritajes con todas las cadenas de custodia que se requieren".

Asimismo, indicó que la agencia reguladora de transporte hará una revisión también del caso junto con la Fiscalía General de la República (FGR).

El Almirante Raymundo Pedro Morales, ministro de Marina, dijo que la investigación sobre las causas del grave percance ocurrido en la localidad de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca, sureste de México, en el denominado Istmo de Tehuantepec, incluye revisar el "pulser", el registrador de movimientos del tren.

"Se encuentra todo bajo cadena de custodia, incluyendo el registrador electrónico conocido por su marca como pulser, dispositivo que funciona como una caja negra ferroviaria, es decir, registra de forma continua datos sobre la operación del tren", dijo el ministro.

Se trata del más grave accidente ferroviario ocurrido luego de la construcción del Tren Interocéanico, que mide unos 300 kilómetros y une el Atlántico con el Pacífico en la franja más angosta del territorio mexicano.

Es, junto con el llamado Tren Maya, una de las obras de infraestructura más emblemáticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que rescató del abandono la red de vías férreas que privatizó en su gestión el expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000).

Ambos proyectos, que comenzaron a operar hace dos años y fueron encargados al ministerio de Marina, estuvieron enmarcados en fuertes críticas de la oposición y de algunos expertos por su "apresuramiento", supuestas irregularidades en el suministro de los materiales y la falta de transparencia de las licitaciones públicas.

Entre esos elementos que serán analizados en detalle figuran "la velocidad, la posición del acelerador, las presiones del freno, la dirección de avance y otras señales críticas de la locomotora", explicó.

Un pasajero que grabó un video sobre el accidente y lo difundió por las redes sociales señaló que "sentimos que el tren venía muy fuerte y no sabemos si se quedó sin frenos", al indicar que "había mucha gente atrapada" en varios furgones que cayeron en un barranco de siete metros de altura.

"Afortunadamente y gracias a Dios nosotros veníamos en el último vagón. Toda mi familia está bien, pero muchísima gente" está atrapada y "estamos tratando de sacarla" porque la situación sí está "realmente triste", expuso.

El jefe de la Armada de México explicó que cuatro de los furgones del tren, procedente del puerto de Salina Cruz, costas del Pacífico, descarrilaron y el primero "se deslizó sobre el talud a 6,5 metros de profundidad", mientras "el segundo vagón quedó parcialmente suspendido; y los otros 2 vagones quedaron sin daños graves". (ANSA).