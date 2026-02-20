México: hijo de exsenador asesinado y calcinado en Jalisco

El diario local Reforma indicó que los restos corresponden al hijo del exsenador del opositor Partido Acción Nacional (PAN, derecha), Jorge Luis Preciado, quien había sido reportado como desaparecido a comienzos de febrero.

Preciado publicó un mensaje en las redes sociales dirigido a su esposa, en el cual manifestó su profundo dolor y confesó que está viviendo "uno de los días más tristes" de su vida.

El hallazgo se registró en San Pedro Toxín, un punto geográfico significativo por su cercanía con el estado de Colima, donde suele haber disputas jurisdiccionales ante crímenes graves, ya que la ubicación fronteriza complica la certidumbre sobre los hechos.

La muerte del hijo del senador, cuyo nombre no fue revelado, fue confirmada por legisladores federales del PAN.

En el sitio donde se halló el cuerpo, en los límites entre los estados de Jalisco y Colima, cerca de las costas del Pacífico, se registran altos índices de violencia (ANSA)