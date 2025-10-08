México humilla a Chile en su Mundial Sub-20 y se clasifica a cuartos de final

México goleó este martes con un contundente 4-1 al anfitrión Chile en su Mundial Sub-20, y se clasificó a los cuartos de final del certamen juvenil, donde se encontrará con Argentina o Nigeria.

Los aztecas se adelantaron gracias a un fuerte disparo del delantero Tahiel Jiménez en el minuto 26, tras una asistencia de la joya adolescente Gilberto Mora, un volante ofensivo de apenas 16 años.

Chile se apoderó del balón y de las ocasiones tras el descanso, pero un bombazo del mediocampista Iker Fimbres desde fuera del área silenció al estadio Elías Figueroa de Valparaíso (100 km de Santiago), en el 67.

México empezó la goleada luego de que el extremo Hugo Camberos cazara un pase dentro del área y definiera sin oposición en el 80.

La humillación se alargó más tras un nuevo disparo de Camberos en el 86', ante un Chile ya muy golpeado anímicamente.

La Rojita anotó el gol del honor gracias a su capitán Juan Rossel en el 88'.

Los locales cierran un decepcionante Mundial Sub-20, en el que solo ganaron en la inauguración del torneo, y clasificaron a octavos solo por tener menos amarillas que Egipto, con el que empataron con tres puntos en el Grupo A.

México, subcampeón de la edición 1977, se enfrentará con Argentina o Nigeria, que buscarán la clasificación el miércoles en el Estadio Nacional de Santiago a las 16H30 (19H30 GMT).

axl/ag