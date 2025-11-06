México.- Iberia regala la nueva camiseta de España para el Mundial a los viajeros de un vuelo a México

MADRID, 6 nov. 2025 (Europa Press) -

Los 352 clientes de un vuelo de Iberia con destino a México se han encontrado con la sorpresa de encontrar la camiseta de la selección española de fútbol con la que podría disputar, si confirma su clasificación, el Mundial de 2026 en los asientos de todas las clases del Airbus A350 Next con el que iban a viajar al país azteca, según ha informado la compañía aérea en un comunicado.

La aerolínea ha elegido para esta acción el primer vuelo a Ciudad de México que despegaba desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, justo después de que Adidas y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentaran oficialmente la nueva camiseta.

Además, el destino elegido, Ciudad de México, será la sede del partido inaugural del torneo, que se disputará el próximo 11 de junio de 2026.

Durante el vuelo, los viajeros han recibido también el mensaje sorpresa del seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, en el que les explicaba el motivo del regalo y los animaba a apoyar a la Roja en esta nueva etapa.

El patrocinio de Iberia de la selección española de fútbol forma parte de su proyecto 'Talento a bordo', con el que la aerolínea apoya al deporte español y promueve el talento en múltiples disciplinas.

Con esta acción, Iberia pretende reforzar su compromiso con la selección nacional y con la marca España para el Mundial 2026 y celebra los valores compartidos con el deporte: esfuerzo, trabajo en equipo y espíritu de superación.

A través de la iniciativa Talento a Bordo, Iberia impulsa el talento en todos los ámbitos, desde el deporte hasta la innovación, el cine, la música, la moda, la gastronomía, el arte o el diseño, reafirmando su propósito de conectar personas, culturas y talento español con el mundo.