México identifica a hombre asesinado como un jefe de seguridad del cártel de Sinaloa

Autoridades de Ciudad de México identificaron a un hombre asesinado el domingo pasado como el jefe de seguridad de una facción del Cártel de Sinaloa, por quien Estados Unidos daba una recompensa de US$4.000.000.

Óscar Medina fue asesinado a balazos el domingo pasado en un restaurante de la capital, pero su identidad permanecía desconocida hasta este jueves.

La fiscalía local lo identificó como el responsable de seguridad de la facción de los "Chapitos", es decir, de los hijos del fundador del cártel, Joaquín "Chapo" Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos.

"Mediante peritajes de huellas dactilares fue confirmada la identidad de la víctima", dijo la entidad en un comunicado.

La dependencia añadió que autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de US$4.000.000 por información que condujera a su captura.

Según una ficha del Departamento de Estado, Medina, también conocido como "Panu", era "el principal lugarteniente de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de alto rango del Cártel de Sinaloa, y el comandante diario del aparato de seguridad de Guzmán Salazar y sus hermanos, los Chapitos".

En abril de 2023, un jurado federal de Nueva York lo acusó de conspiración para importar fentanilo y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

El Cártel de Sinaloa vive una guerra intestina desde hace más de un año, que ha dejado cientos de muertos en México. Ese conflicto se inició tras la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, líder histórico de esa organización, quien fue traicionado y llevado a Estados Unidos en 2024 por un hijo de su antiguo socio, el "Chapo".