México.- IHG Hotels & Resorts firma seis hoteles en México gracias a la alianza con Alliance Hotels

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

IHG Hotels & Resorts ha firmado seis hoteles en México para su marca premium Voco Hotels, en alianza con Alliance Hotels, sumando 848 nuevas habitaciones en el destino, según un comunicado. Los hoteles, que abrirán en 2027, se ubicarán en grandes ubicaciones dentro del país centroamericano, como Cancún, Guadalajara, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Torreón y Nuevo Laredo.

El vicepresidente sénior de Desarrollo para México, Latinoamérica y el Caribe de IHG, Paul Adan, ha destacado que este anuncio supone un paso importante en el crecimiento regional de la marca. Sobre México, ha remarcado que es "el lugar ideal para la marca de hoteles Voco".

"Nuestra colaboración con IHG combina nuestra experiencia local con el estilo distintivo de la marca Voco y las ventajas de una plataforma global de confianza, lo que aporta un valor añadido tanto a nuestros huéspedes como a nuestro negocio", ha añadido Alliance Hotels.

Actualmente, IHG dispone de cuatro hoteles abiertos y cinco en fase de desarrollo en México. Por su parte, Voco Hotels cuenta con una cartera de 102 propiedades a nivel mundial.