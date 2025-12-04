México.- Illa afirma que la democracia española "le debe mucho a México" y critica las desigualdades

BARCELONA, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que la democracia española actual "le debe mucho a México", porque salvó vidas, instituciones y también gran parte de la cultura catalana, en sus palabras, y ha criticado las desigualdades que persisten en el contexto global actual. Lo ha dicho este jueves en la conferencia 'Catalunya: tiempo de convivencia y prosperidad compartida', en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha reivindicado la prosperidad compartida y que hay que "evitar un mundo regido por valores mercantiles y recuperar un mundo regido por los valores humanistas". Illa ha abordado la desigualdad en el contexto global actual y ha manifestado que "el modelo de acumulación insolidaria debilita y a largo plazo fractura y divide sociedades", al tiempo que ha asegurado que la prosperidad compartida fortalece, impulsa el crecimiento y cohestiona sociedades, a su juicio. "Un mundo desproporcionadamente desigual, ni es económicamente competitivo, ni moralmente aceptable. Y, democráticamente, está condenado al fracaso", ha subrayado. Sobre la inmigración, Illa ha sostenido que "todo el mundo que viene a mejorar Catalunya es catalán, con los mismos derechos y deberes que todos", y ha hecho hincapié en que los países desarrollados no pueden caer en la globalización de la indiferencia ante el drama de los migrantes que huyen de sus casas, textualmente.