LA NACION

México.- Illa afirma que la democracia española "le debe mucho a México" y critica las desigualdades

México.- Illa afirma que la democracia española "le debe mucho a México" y critica las desigualdades

México.- Illa afirma que la democracia española "le debe mucho a México" y critica las desigualdades
México.- Illa afirma que la democracia española "le debe mucho a México" y critica las desigualdadesTWITTER - Europa Press

BARCELONA, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que la democracia española actual "le debe mucho a México", porque salvó vidas, instituciones y también gran parte de la cultura catalana, en sus palabras, y ha criticado las desigualdades que persisten en el contexto global actual. Lo ha dicho este jueves en la conferencia 'Catalunya: tiempo de convivencia y prosperidad compartida', en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha reivindicado la prosperidad compartida y que hay que "evitar un mundo regido por valores mercantiles y recuperar un mundo regido por los valores humanistas". Illa ha abordado la desigualdad en el contexto global actual y ha manifestado que "el modelo de acumulación insolidaria debilita y a largo plazo fractura y divide sociedades", al tiempo que ha asegurado que la prosperidad compartida fortalece, impulsa el crecimiento y cohestiona sociedades, a su juicio. "Un mundo desproporcionadamente desigual, ni es económicamente competitivo, ni moralmente aceptable. Y, democráticamente, está condenado al fracaso", ha subrayado. Sobre la inmigración, Illa ha sostenido que "todo el mundo que viene a mejorar Catalunya es catalán, con los mismos derechos y deberes que todos", y ha hecho hincapié en que los países desarrollados no pueden caer en la globalización de la indiferencia ante el drama de los migrantes que huyen de sus casas, textualmente.

Europa Press
Cargando banners ...