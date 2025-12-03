LA NACION

México.- Illa anuncia 6 vuelos semanales directos entre Barcelona y Ciudad de México desde marzo de 2026

México.- Illa anuncia 6 vuelos semanales directos entre Barcelona y Ciudad de México desde marzo de 2026

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
México.- Illa anuncia 6 vuelos semanales directos entre Barcelona y Ciudad de México desde marzo de 2026
México.- Illa anuncia 6 vuelos semanales directos entre Barcelona y Ciudad de México desde marzo de 2026

BARCELONA, 3 dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que a partir del 26 de marzo de 2026 habrán 6 vuelos semanales directos entre Barcelona y Ciudad de México, que serán operados por la compañía aérea Aeroméxico.

Lo ha presentado este miércoles en Ciudad de México, acompañado por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el vicepresidente de Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, indica el Govern en un comunicado.

Ha sostenido que esta ruta, que ya existió entre 2007 y 2012 y llegó a transportar 160.000 viajeros, es una "muy buena noticia para Barcelona, Catalunya y España" ya que permitirá estrechar lazos con la economía mexicana.

Asimismo, ha defendido que ésta "reafirma una vez más el compromiso de mejorar la infraestructura aeroportuaria", con pleno respeto a los criterios más exigentes desde el punto de vista medioambiental, ha indicado textualmente.

El alcalde barcelonés ha señalado que la "nueva conexión directa entre Barcelona y Ciudad de México es una forma bonita de concretar el puente entre Europa y América Latina" impulsado por la capital catalana.

"Es vital que haya conexiones directas para que existan intercambios comerciales y culturales entre nuestros países, para generar oportunidades para las pymes y para los autónomos; en definitiva, para generar riqueza", ha añadido Collboni.

LA NACION
Más leídas
  1. Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación
    1

    Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación, que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”

  2. De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados
    2

    De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados

  3. Los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos
    3

    Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos

  4. La Corte comenzó con el decomiso de bienes de Lázaro Báez en "la Ruta del Dinero K"
    4

    La Corte comenzó con el decomiso de bienes de Lázaro Báez por US$ 60 millones en “la Ruta del Dinero K”

Cargando banners ...