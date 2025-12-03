México.- Illa anuncia 6 vuelos semanales directos entre Barcelona y Ciudad de México desde marzo de 2026

BARCELONA, 3 dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que a partir del 26 de marzo de 2026 habrán 6 vuelos semanales directos entre Barcelona y Ciudad de México, que serán operados por la compañía aérea Aeroméxico.

Lo ha presentado este miércoles en Ciudad de México, acompañado por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el vicepresidente de Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, indica el Govern en un comunicado.

Ha sostenido que esta ruta, que ya existió entre 2007 y 2012 y llegó a transportar 160.000 viajeros, es una "muy buena noticia para Barcelona, Catalunya y España" ya que permitirá estrechar lazos con la economía mexicana.

Asimismo, ha defendido que ésta "reafirma una vez más el compromiso de mejorar la infraestructura aeroportuaria", con pleno respeto a los criterios más exigentes desde el punto de vista medioambiental, ha indicado textualmente.

El alcalde barcelonés ha señalado que la "nueva conexión directa entre Barcelona y Ciudad de México es una forma bonita de concretar el puente entre Europa y América Latina" impulsado por la capital catalana.

"Es vital que haya conexiones directas para que existan intercambios comerciales y culturales entre nuestros países, para generar oportunidades para las pymes y para los autónomos; en definitiva, para generar riqueza", ha añadido Collboni.