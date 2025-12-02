México.- Illa considera un "éxito" la presencia de Catalunya en la ILE de Guadalajara (México)

BARCELONA, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitado este martes la Biblioteca Josep Maria Murià i Romaní en México, donde ha manifestado que "la presencia de Catalunya, y singularmente de Barcelona, en la Feria Internacional del Libro (ILE) de Guadalajara (México) ha sido un éxito", según ha informado el Govern en un comunicado.

Parte de este éxito, según Illa, ha sido gracias a los equipos técnicos de Barcelona, así como al conjunto de editores y agentes editoriales, "más de 120", que han participado.

El presidente ha asegurado que Catalunya se ha mostrado con "ambición y sin arrogancia" y ha añadido que es importante aprender de lo que hacen los otros, porque la diversidad siempre es un estímulo y una riqueza, en sus palabras.

Además, ha recordado que el lunes se firmó un acuerdo con el Gobierno de Jalisco, donde se recogen "diferentes líneas de actuación", con un territorio con situaciones muy similares a las de Catalunya, en sus palabras textuales, y ha valorado el acuerdo entre el Barcelona Supercomputing Center y la Universidad de Guadalajara como un paso adelante en la colaboración mutua.

En su comparecencia, Illa ha agradecido "la labor por preservar la lengua" a los auxiliares catalanes en México cuando España era una dictadura, pues la Biblioteca Josep Maria Murià i Romaní es la biblioteca de lengua catalana más importante de toda Latinoamérica.