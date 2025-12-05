México.- Illa defiende el seguimiento que ha hecho de la peste porcina desde México y ensalza la actuación del Govern

BARCELONA, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido en la sesión de control en el Pleno del Parlament el seguimiento que ha hecho del brote de peste porcina africana (PPA) desde México, donde ha estado de viaje oficial hasta este mismo viernes: "Mi agenda la organizo yo".

Lo ha dicho en respuesta a la intervención de la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, que ha acusado a Illa de estar "ausente durante una semana" y de haberse equivocado, por lo que le ha instado a pedir disculpas.

"DECISIÓN Y DETERMINACIÓN"

"El Govern ha actuado en todo momento con decisión y con determinación para afrontar el brote de la peste porcina africana que se detectó el 28 de noviembre en base a 4 criterios: ciencia, transparencia, colaboración y ayuda al sector", ha defendido Illa.

Ha afirmado que hay más de 1.000 efectivos desplegados para "contener el brote" en la zona infectada de alto riesgo, una zona de 6 kilómetros, que se ha extendido a la zona infectada de bajo riesgo de 20 kilómetros, con 91 municipios afectados.

Illa ha agradecido la profesionalidad del sector para entender la dimensión del brote, que no afectaba a Cataluña desde el año 1995, y también la comprensión de la ciudadanía y de los medios de comunicación.

INTERLOCUCIÓN CON EL SECTOR

También ha agradecido la colaboración de Junts, pero ha criticado que los de Sales parecen estar más preocupados por criticarle que "por resolver el problema", y ha avisado que este no es el camino para hacerlo.

Ha asegurado que ha estado en contacto con el sector y que el Govern ha tomado las medidas que tenía que tomar, y que él ha seguido la crisis desde México: "Se están haciendo las cosas tan bien como se sabe en estas circunstancias".

COMPARECENCIA EN EL PARLAMENT

Illa, en respuesta al presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, que también ha criticado que no retornara antes de su viaje a México, ha defendido mantener su agenda internacional y que el presidente de Cataluña estuviera en los actos de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), en la que Barcelona era invitada de honor.

Ha dicho que él tiene su forma de gestionar como presidente, que admite que puedan haber otras y que en alguna ocasión haya cometido algún error, pero que no cree que este haya sido el caso: "He estado en todo momento al corriente y tengo plena confianza en los consellers de mi Govern, que creo que están haciendo un buen trabajo en esta cuestión"

Ha recordado que los consellers Òscar Ordeig (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación) y Núria Parlon (Interior y Seguridad Pública) comparecerán la próxima semana ante la Cámara por este motivo, y que él mismo también lo hará, tras haberlo solicitado, "en los próximos días".

EXPERTOS DE LA UME

También ha agradecido el trabajo a los profesionales que trabajan para la contención del brote, y ha defendido la presencia de expertos en cinegética de la Unidad Militar de Emergencias (UME), tras las críticas del diputado de la CUP Dani Cornellà, que le ha acusado de "buscar la foto".

"No hemos buscado ninguna foto con nadie. Hemos buscado activar todos los recursos posibles para contener el brote en la zona del riesgo de contagio, que es una zona de 6 kilómetros. Y si hay una unidad especializada dentro de la UME, que está ahí, la hemos activado", ha argumentado el presidente.

DEFENSA DEL SECTOR

Finalmente, ha defendido al sector alimentario y al sector porcino en particular, que ha definido como muy profesional, y ha comprometido el apoyo del Govern a las empresas del sector.

"El Govern tiene plena confianza en la profesionalidad y cómo están haciendo las cosas, y tienen nuestro apoyo. En un momento que, efectivamente, es delicado, el sector tiene fortaleza para salir airosamente de esta situación", ha zanjado.