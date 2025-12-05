México.- Illa defiende el seguimiento que ha hecho de la PPA desde México: "Mi agenda la organizo yo"

BARCELONA, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido en la sesión de control en el Pleno del Parlament el seguimiento que ha hecho del brote de peste porcina africana (PPA) desde México, donde ha estado de viaje oficial hasta este mismo viernes: "Mi agenda la organizo yo".

Lo ha dicho en respuesta a la intervención de la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, que ha acusado a Illa de estar "ausente durante una semana" y de haberse equivocado, por lo que le ha instado a pedir disculpas.

"DECISIÓN Y DETERMINACIÓN"

"El Govern ha actuado en todo momento con decisión y con determinación para afrontar el brote de la peste porcina africana que se detectó el 28 de noviembre en base a 4 criterios: ciencia, transparencia, colaboración y ayuda al sector", ha defendido.

Ha afirmado que hay más de 1.000 efectivos desplegados para "contener el brote" en la zona infectada de alto riesgo, una zona de 6 kilómetros, que se ha extendido a la zona infectada de bajo riesgo de 20 kilómetros, con 91 municipios afectados.

Illa ha agradecido la profesionalidad del sector para entender la dimensión del brote, que no afectaba a Catalunya desde el año 1995, y también la comprensión de la ciudadanía y de los medios de comunicación.

INTERLOCUCIÓN CON EL SECTOR

También ha agradecido la colaboración de Junts, pero ha criticado que los de Sales parecen estar más preocupados por criticarle que "por resolver el problema", y ha avisado que este no es el camino para resolver el problema.

Ha asegurado que ha interlocutado con el sector y que el Govern ha tomado las medidas que tenía que tomar, y que él ha seguido la crisis desde México: "Se están haciendo las cosas tan bien como se sabe en estas circunstancias".