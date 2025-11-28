México.- Illa inicia un viaje institucional a México, con Barcelona como invitada a la FIL de Guadalajara

BARCELONA, 28 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, inicia este sábado un viaje institucional a México hasta el próximo jueves, en que estará en la capital, Ciudad de México, y en la ciudad de Guadalajara, que acoge la Feria Internacional del Libro (FIL) desde este sábado y que cuenta con Barcelona como invitada de honor.

Buena parte de la agenda del presidente en México estará relacionada con la participación catalana en la FIL, y además mantendrá encuentros institucionales y con representantes económicos del país, además de centrar parte del viaje en el ámbito de la memoria histórica y los exiliados catalanes durante el franquismo en México.

El Govern sitúa a este país como la "puerta de entrada" de Catalunya a Latinoamérica por su peso demográfico y económico y su influencia diplomática y cultural en el continente, por lo que la visita de Illa buscará reforzar las relaciones con México, principal socio comercial de la región y donde las exportaciones catalanes más crecen.

De hecho, la Generalitat plantea que América Latina sea una de las siguientes zonas geográficas donde centrar su acción exterior, tras haber diseñado un plan Asia y después de que sus primeros viajes intercontinentales hayan sido a Japón, Corea del Sur y China.

MEMORIA DEMOCRÁTICA

A su llegada a Ciudad de México el sábado, Illa se reunirá con el delegado de la Generalitat en México y América Central, Aran Mayola, y visitará el Orfeó Català de Mèxic, una entidad fundada en 1906, la segunda comunidad catalana en el exterior más antigua, y que tuvo un papel relevante con la llegada de los exiliados tras el inicio de la Guerra Civil y durante el franquismo.

El domingo visitará la tumba del compositor catalán Jaume Nunó, que compuso la música del himno de México, y participará en un acto de homenaje a los exiliados catalanes en este país que contará con exiliados y descendientes, así como el hijo del expresidente mexicano Lázaro Cárdenas, promotor de la acogida del exilio republicano español.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

El lunes, en Guadalajara, visitará la FIL e inaugurará el stand de Catalunya en la feria, junto a su directora, Marisol Schulz, mantendrá un encuentro con jóvenes artistas catalanes y asistirá al acto que la editorial Planeta organizará en la FIL.

Durante la mañana de ese día se reunirá con el gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus, con el que ya mantuvo un encuentro en la Generalitat en abril.

El Ejecutivo destaca que esta región es una de las más potentes a nivel económico, tecnológico, industrial y comercial, y cuenta con una Constitución propia desde 1917 que le confiere competencias exclusivas y compartidas con el gobierno federal en seguridad, educación, salud, ordenación territorial y promoción económica.

El martes, también en Guadalajara, mantendrá un encuentro con empresarios del sector editorial de Catalunya, visitará el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo de la Universidad de Guadalajara y la Biblioteca Josep Maria Murià, "una de las mayores bibliotecas en lengua catalana fuera de Catalunya" y que lleva el nombre del escritor catalán que se exilió en México.

También visitará la Ciudad Creativa Digital de Guadalajara y mantendrá un encuentro con el escritor Eduardo Mendoza y el cantante Joan Manuel Serrat.

PROMOCIÓN ECONÓMICA

En Ciudad de México de nuevo, a partir del miércoles centrará su agenda en la promoción económica con un encuentro con empresarios catalanes y mexicanos y con el Club Catalán de Negocios, y se reunirá con el empresario Carlos Slim.

También el miércoles intervendrá en un foro que organiza el Senado de México, y el jueves dará una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), día en el que se reunirá con el presidente del Consejo Mexicano de Negocios y presidente ejecutivo de Bimbo, Daniel Servitge, y visitará una exposición de la artista catalana Marta Palau en el Museo de Arte Contemporáneo (MUAC).