México.- Illa y Duch visitan en Ciudad de México la tumba de Jaume Nunó y el Orfeó Català de Mèxic
BARCELONA, 30 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, han visitado en Ciudad de México la tumba del músico catalán Jaume Nunó i Roca, antes de viajar a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde Barcelona es invitada de honor.
Jaume Nunó (Sant Joan de les Abadesses 1824-Buffalo, EE. UU. 1908) compuso la música del himno de México y está enterrado en la 'Rotonda de las Personas Ilustres' junto a otras figuras destacadas de la historia y la cultura mexicana.
Illa y Duch también han visitado el Orfeó Català de Mèxic en la capital, donde su agenda incluye además un homenaje a los exiliados republicanos catalanes, antes de ir a Guadalajara.
