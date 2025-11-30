LA NACION

México.- Illa y Duch visitan en Ciudad de México la tumba de Jaume Nunó y el Orfeó Català de Mèxic

México.- Illa y Duch visitan en Ciudad de México la tumba de Jaume Nunó y el Orfeó Català de Mèxic

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
México.- Illa y Duch visitan en Ciudad de México la tumba de Jaume Nunó y el Orfeó Català de Mèxic
México.- Illa y Duch visitan en Ciudad de México la tumba de Jaume Nunó y el Orfeó Català de Mèxic

BARCELONA, 30 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, han visitado en Ciudad de México la tumba del músico catalán Jaume Nunó i Roca, antes de viajar a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde Barcelona es invitada de honor.

Jaume Nunó (Sant Joan de les Abadesses 1824-Buffalo, EE. UU. 1908) compuso la música del himno de México y está enterrado en la 'Rotonda de las Personas Ilustres' junto a otras figuras destacadas de la historia y la cultura mexicana.

Illa y Duch también han visitado el Orfeó Català de Mèxic en la capital, donde su agenda incluye además un homenaje a los exiliados republicanos catalanes, antes de ir a Guadalajara.

LA NACION
Más leídas
  1. Aviones privados, invitados VIP y una torta que voló desde Brasil: la fastuosa boda que revolucionó Punta del Este
    1

    Aviones privados, invitados VIP y una torta que voló desde Brasil: la fastuosa boda que revolucionó Punta del Este

  2. A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este domingo 30 de noviembre
    2

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 30 de noviembre

  3. Los 25 años de una experiencia que unió conservación con turismo y contribuyó a inspirar una tendencia
    3

    Tesoro escondido: los 25 años de una experiencia que unió conservación con turismo y contribuyó a inspirar una tendencia

  4. Cómo será tu semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2025
    4

    Horóscopo: cómo será tu semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2025

Cargando banners ...